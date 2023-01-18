РБК: в Иране задержали футбольный матч, из-за того что на стадионе внезапно приземлился вертолет помощника Путина

Футбольный матч иранской первой лиги был задержан, из-за того что на поле неожиданно приземлился вертолет помощника российского президента Игоря Левитина. Об этом сообщает в среду телеграм-канал РБК со ссылкой на иранское информационное агентство Irna.
Как утверждают авторы канала, Левитин прилетал в город Астара на границе Ирана и Азербайджана для участия в открытии участка железной дороги будущего транспортного коридора «Север — Юг».
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян высказался против вмешательства западных государств в ситуацию вокруг Украины.