РБК: в Иране задержали футбольный матч, из-за того что на стадионе внезапно приземлился вертолет помощника Путина

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18 января 2023, 17:46 Источник: РБК

Игорь Левитин. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Футбольный матч иранской первой лиги был задержан, из-за того что на поле неожиданно приземлился вертолет помощника российского президента Игоря Левитина. Об этом сообщает в среду телеграм-канал РБК со ссылкой на иранское информационное агентство Irna.

Как утверждают авторы канала, Левитин прилетал в город Астара на границе Ирана и Азербайджана для участия в открытии участка железной дороги будущего транспортного коридора «Север — Юг».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян высказался против вмешательства западных государств в ситуацию вокруг Украины.