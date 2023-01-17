МИД Ирана выступил против вмешательства Запада в ситуацию вокруг Украины

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17 января 2023, 19:10 Источник: ТАСС

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Фото: Qin Haishi/globallook.com

Власти Ирана выступают за политическое урегулирование конфликта в Украине и осуждают вмешательство в него западных стран, которое ведет к эскалации. Об этом заявил во вторник в ходе своего визита в Турцию министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Мы выступаем против войны в Украине, мы поддерживаем политическое решение конфликта и осуждаем вмешательство Запада, направленное на его разжигание», - цитирует главу иранского МИД телеканал Al Jazeera (Катар).

Ранее сообщалось, что запланированные на 17 января переговоры Сергея Лаврова с Абдоллахияном перенесены на более поздний срок по взаимной договоренности.