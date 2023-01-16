Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана было решено перенести на более поздний срок

, 18:31 Источник: РИА "Новости"

Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана было решено перенести на более поздний срок
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Запланированные на вторник, 17 января, переговоры между главами министерств иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровом и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздний срок.

В департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что переговоры дипломатов по взаимной договоренности сторон было решено перенести. К настоящему моменту новая дата встречи министров иностранных дел России и Ирана не определена.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан в рамках грядущей встречи обсудят процесс восстановления СВПД, а также темы текущей двусторонней и международной повестки.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика