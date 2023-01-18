NYT: США отправляют на Украину снаряды «натовского калибра» со своих складов в Израиле

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18 января 2023, 08:32 Источник: РТ

Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency

США пользуется запасами боеприпасов, которые находятся на израильских складах, для отправки снарядов с калибром 155 миллиметров Украине. Такую информацию пишет газета New York Times, ссылаясь на чиновников.

Издание отмечает, что Америка и Израиль смогли договориться о поставке Киеву в районе 300 тысяч снарядов «натовского» калибра. Часть из них уже направлена в Европу.

Ранее издание Bloomberg публиковало информацию о том, что по заявлению Соединенных Штатов Турции конгресс может не одобрить продажу истребителей F-16. Это произойдет, если Анкара не согласится на принятие Финляндии и Швеции в НАТО.