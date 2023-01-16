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Bloomberg: США может не одобрить продажу F-16 Турции, если Анкара не согласился на принятие Швеции и Финляндии в НАТО

, 17:21 Источник: РИА Новости

Bloomberg: США может не одобрить продажу F-16 Турции, если Анкара не согласился на принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки заявили Турции, что конгресс страны возможно не одобрит продажу истребителей F-16 в случае отсутствия согласия на принятие Швеции и Финляндии в альянс. Такую информацию публикуют издание Bloomberg. 

В материале отмечается, что медлительность в данном вопросе может сыграть на руку Москве, США беспокоит отказ турецкой стороны, потому они давят на государство. 

Ранее МИД Турции выступил с заявлением о том, что зерновая сделка, которая была заключена с помощью Анкары, могла бы превратиться в образец для достижения мирного согласия между Россией и Украиной.

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