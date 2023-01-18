Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина должна получить любую военную технику, которую сможет использовать

Украине должны быть предоставлены все военные возможности для поддержки ВСУ в вооружённом конфликте. Об этом заявила глава Европейском комисси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
В интервью для телеканала CNN фон дер Ляйен заявила о необходимости поддерживать Украину всей военной техникой, которую страна сможет использоваться в вооружённом конфликте.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен лично звонила украинскому главе Владимиру Зеленскому. В ходе разговора лидер ЕК обещала Киеву всестороннюю помощь.