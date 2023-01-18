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Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина должна получить любую военную технику, которую сможет использовать

, 08:23 Источник: РИА Новости

Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина должна получить любую военную технику, которую сможет использовать
Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency

Украине должны быть предоставлены все военные возможности для поддержки ВСУ в вооружённом конфликте. Об этом заявила глава Европейском комисси (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

В интервью для телеканала CNN фон дер Ляйен заявила о необходимости поддерживать Украину всей военной техникой, которую страна сможет использоваться в вооружённом конфликте. 

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен лично звонила украинскому главе Владимиру Зеленскому. В ходе разговора лидер ЕК обещала Киеву всестороннюю помощь. 

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