Фон дер Ляйен позвонила Зеленскому, пообещав всестороннюю поддержку Украины Евросоюзом и скорую встречу

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2 января 2023, 15:43 Источник: ТАСС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Nicolas Landemard/globallook.com

Свой первый официальный телефонный звонок в наступившем году председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала в Киев. В разговоре с Владимиром Зеленским она пообещала, что поддержка Украины со стороны ЕС продолжится столько, сколько потребуется.

«Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, навесами, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере €18 млрд ежемесячными траншами», - написала фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора в своем твиттере.

Она также сообщила, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским в Киеве, куда прибудет в скором времени.

Ранее фон дер Ляйен назвала главным итогом 2022 года то, что Европа, несмотря на угрозу энергетического кризиса, сохранила солидарность с Украиной.