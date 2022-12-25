Урсула фон дер Ляйен главным итогом 2022 года назвала сохранение солидарности с Украиной вопреки угрозе энергетического кризиса

Аргументы Недели → Политика 13+

25 декабря 2022, 16:46

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото:IMAGO/Dwi Anoraganingrum/globallook.com

Годом солидарности Европы с Украиной назвала уходящий 2022-й председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В своем рождественском обращении она подчеркнула, что считает главным итогом года то, что Европа перед лицом беспрецедентного энергетического кризиса сумела сохранить единство с Украиной.

«Этот памятный год <...> отмечен множеством проблем и беспрецедентным энергетическим кризисом. Мы преодолели их и остались солидарны с Украиной», - написала глава ЕК в воскресенье в своем твиттере на английском, немецком и французском языках.

По ее словам, этот год «раскрыл душу и силу Европы».

Ранее фон дер Ляйен сообщала, что в текущем году Евросоюз выделил Украине 19,7 млрд евро и в дальнейшем будет поддерживать ее столько, сколько будет нужно.