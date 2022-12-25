Путин заявил, что РФ готова к переговорам «со всеми участниками этого процесса», имея в виду спецоперацию

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25 декабря 2022, 16:16

Президент РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Россия готова вести переговоры «о приемлемых развязках» конфликта в Украине со всеми заинтересованными сторонами, однако Киев отказывается от диалога. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они», - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что, Россия всегда стремится решать споры мирным путем, так было и в ситуации с Украиной. Однако не РФ виновата в том, что начиная с 2014 года Киев начал проводить «жесткие действия военного характера».

Путин также сказал, что «не особо» осуждает тех, кто после начала спецоперации повел себя не как патриот.