Глава МИД Пандор: ЮАР хочет пересмотра односторонних санкций от США

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18 января 2023, 07:25 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Южно-Африканская Республика хочет увидеть от США пересмотр односторонних ограничений, которые затрагивают интересы разных стран. Такое заявление сделала МИД ЮАР Наледи Пандор.

Она отмечает, что такие санкции не всегда могут оказаться полезной и правильной стратегией в решении проблем.

Пандор также добавила, что похожая ситуация наблюдалась в отношении Венесуэлы, Кубы и Зимбабве. Односторонние ограничения коснулись многих стран, вызывая затруднения.

Ранее появилась информация о том, что Россия, отвечая на появление девятого пакета санкций от Евросоюза, увеличила свой «стоп-лист» европейских политических деятелей.