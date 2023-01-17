Россия в ответ на девятый пакет санкций ЕС расширила стоп-лист европейских чиновников

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17 января 2023, 17:00 Источник: МИД РФ

МИД России, Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации днем во вторник, 17 января, заявили, что Москва в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила стоп-лист европейских чиновников.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что принятие очередного пакета рестрикций против РФ является нелегитимным и подрывающим международно-правовые нормы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

В МИД РФ подчеркнули, что в качестве ответа на недружественные действия ЕС Москва расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Европейского союза, которым запрещается въезд на территорию Российской Федерации. В министерстве подчеркнули, что любые недружественные акции стран Запада и в будущем будут получать своевременный и адекватный ответ.