Еврокомиссия надеется на то, что ограничительные меры, принятые ЕС в отношении Москвы, «погрузят экономику России в рецессию на десятилетия». С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС “погрузят экономику России в рецессию на десятилетия”, заявила Урсула фон дер Ляйен», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Как сообщалось ранее во вторник, сербский президент Александр Вучич указал, что он не уверен в том, что Белграду в итоге придется присоединиться к рестрикциям против Москвы.