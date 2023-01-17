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17 января 2023, 14:55

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Roma / globallookpress.com

Еврокомиссия надеется на то, что ограничительные меры, принятые ЕС в отношении Москвы, «погрузят экономику России в рецессию на десятилетия». С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС “погрузят экономику России в рецессию на десятилетия”, заявила Урсула фон дер Ляйен», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, сербский президент Александр Вучич указал, что он не уверен в том, что Белграду в итоге придется присоединиться к рестрикциям против Москвы.