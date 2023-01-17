Президент Сербии Вучич: США сконцентрировали все свои силы против России

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17 января 2023, 09:43

Президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Соединенные Штаты сконцентрировали все свои силы против Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Вучич, президент Сербии.

«Они (США — АН) стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России», — заявил Вучич, который выступил в эфире телевизионного канала TV Happy.

Сербский лидер также отметил, что он не уверен в том, что Белграду в итоге придется присоединиться к ограничительным мерам, введенным в отношении Москвы в связи с ее специальной военной операцией.

Как сообщалось ранее, заместитель главы кабмина Сербии Милош Вучевич указал на то, что страна не собирается вступать в Североатлантический альянс и менять свой нейтральный статус.