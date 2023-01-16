Вице-премьер Вучевич: Сербия не планирует вступать в НАТО и менять свой нейтральный военный статус

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16 января 2023, 15:28

Флаг Сербии, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Белград не планирует вступать в Североатлантический альянс и менять свой нейтральный военный статус. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал заместитель руководителя сербского кабмина Милош Вучевич.

Вице-премьер, процитированный российским агентством, отметил, что «Сербия имеет официальное решение парламента, госорганов», согласно которому страна придерживается нейтралитета.

«Позиция Сербии в этом не меняется», — добавил Вучевич.

Как сообщалось ранее сегодня, европарламентарий Мик Уоллес высказал мнение, согласно которому Вашингтон сформировал НАТО для того, чтобы европейские государства прислуживали американскому империализму.