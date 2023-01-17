Пользователи Twitter отреагировали на публикацию Зеленского с благодарностью за помощь размером в 3 млрд евро

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17 января 2023, 16:00 Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Global Look Press

Пользователи социальной сети Twitter отреагировали на публикацию, появившуюся на странице президента Украины Владимира Зеленского, в которой он благодарит Евросоюз за финансовую помощь в размере трех миллиардов евро.

Один из комментаторов отметил, что такая поддержка предоставляется не на безвозмездной основе.

Другой пользователь задался вопросом, почему Евпросоюз предоставляет средства стране, не входящей в ЕС.

Еще один читатель поделился мнением, что происходящая «афера» хорошо не закончится.

Ранее отечественный аналитик Сергей Марков высказал точку зрения о том, что Зеленский сильно боится политических проектов Виктора Медведчука, считая его очень умным.