Аналитик Сергей Марков: глава Украины Зеленский очень боится политических проектов Медведчука, так как считает его очень умным

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17 января 2023, 15:23

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский очень боится политических проектов находящегося к нему в оппозиции Виктора Медведчука, поскольку считает его очень умным. Соответствующую точку зрения выразил российский аналитик Сергей Марков.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, на Украине многие полагают, что Медведчук в скором времени возглавит правительство страны в изгнании и в данном качестве будет принимать активное участие в международной дипломатии. По словам Маркова, Зеленский «очень боится политических проектов Медведчука, потому что считает Медведчука очень умным».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Виктор Медведчук допустил реализацию сценария, при котором нынешний конфликт на украинской территории может перекинуться на другие европейские государства.