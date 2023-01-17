Президент Литвы Науседа: жители западных стран могут устать от украинского конфликта

Аргументы Недели → В мире 13+

17 января 2023, 14:07 Источник: РИА Новости

Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался по теме украинского конфликта и предположил, что жители западных стран могут устать от ситуации на Украине. Это замедлит оказание помощи Киеву.

Он отмечает, что в причины попадет высокая инфляция энергоресурсов, поэтому политики начнут уделять много внимания экономике.

Глава Литвы добавил, что в стране не пройдут демонстрации против помощи для Украины, так как большая часть населения поддерживает Киев.

Ранее сообщалось о том, что киевский мэр Виталий Кличко заявил о положительных решениях в вопросе передачи оружия для Украины после диалога с заместителем руководителя правительства ФРГ Робертом Хабеком в Давосе.