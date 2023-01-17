Политолог Марков: из-за «огромных потерь» ВСУ за счет США, Британии, ЕС и Японии на Украину будут посылать наемников со всего мира

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17 января 2023, 10:34

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Из-за «огромных потерь» Вооруженных сил Украины за счет Соединенных Штатов, Великобритании, Европейского союза и Японии на территорию бывшей советской республики будут посылать наемников со всего мира. Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

По словам отечественного аналитика, «потери ВСУ настолько огромные», что в ближайшем будущем украинский конфликт «будет постепенно переходить на новую модель». Марков спрогнозировал, что «на деньги богатых стран — США, Британии, ЕС, Японии — будут по всему миру набираться наемники и посылаться» в зону боевых действий.

Эксперт добавил, что в скором времени собственный мобилизационный ресурс киевской стороны «будет заканчиваться».

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, глава дипломатического представительства Москвы в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов отметил, что средств, выделенных западными государствами на военную помощь Украине, хватило бы для оплаты «огромного» аргентинского долга перед МВФ.