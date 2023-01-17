Член ГСА региона Рогов: ВСУ начали возводить линию обороны в Запорожской области

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17 января 2023, 07:58 Источник: РИА Новости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

ВСУ начали возводить линию обороны в Запорожской области на территории, подконтрольной Киеву. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Согласно заявлению Рогова, украинские войска резко сменили тактику ведения боевых действий: сначала они готовились к наступлению, однако сейчас ВС заинтересованы в возведении обороны.

Рогов отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) возводят несколько линий обороны на подконтрольной части региона.

Ранее в издании Guardian вышел материал о роли поставок британских танков Challenger 2 для Украины. По мнению обозревателя, для контрнаступления Киеву не хватит даже 230 единиц, не говоря уже о 14, прогнозируемых к отправке.