Член ГСА региона Рогов: ВСУ начали возводить линию обороны в Запорожской области

ВСУ начали возводить линию обороны в Запорожской области на территории, подконтрольной Киеву. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Согласно заявлению Рогова, украинские войска резко сменили тактику ведения боевых действий: сначала они готовились к наступлению, однако сейчас ВС заинтересованы в возведении обороны.
Рогов отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) возводят несколько линий обороны на подконтрольной части региона.
Ранее в издании Guardian вышел материал о роли поставок британских танков Challenger 2 для Украины. По мнению обозревателя, для контрнаступления Киеву не хватит даже 230 единиц, не говоря уже о 14, прогнозируемых к отправке.