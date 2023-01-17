Guardian: поставки британских танков Challenger 2 Украине не будут существенными для ВСУ

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17 января 2023, 07:34 Источник: РИА Новости

фото: IMAGO/www.imago-images.de

Британские поставки 14 танков Украине не помогут существенно ВС страны в вооружённом конфликте. Об этом заявил обозреватель Guardian Дэн Сэббег.

Challenager 2 — боевой танк сухопутных войск Великобритании. 14 единиц данного типа вооружения страна собиралась поставить на Украину для помощи ВСУ.

Обозреватель Дэн Сэббег считает, что количество боевых машин настолько мало, что не принесёт существенного результата для вооружённых сил Украины (ВСУ).

Более того, даже около 230 танков, отмечает Сэббег, не внесут существенный вклад в «прорыв» украинской стороны.

Автор также напомнил читателям о планах Североатлантического альянса о поставках Украине двух тысяч немецких Leopard 2. Отмечается, что даже при должном обучении военнослужащих Украины работе с такой техникой, результативность поставок зависит от использования властями Киева «грамотного плана».