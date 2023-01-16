Читатели Figaro прокомментировали слова Столтенберга о новых поставках техники Украине

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16 января 2023, 22:07 Источник: РИА Новости

globallookpress.com

Читатели французской газеты Figaro прокомментировали объявленные НАТО новые поставки военной техники Вооруженным силам Украины, также назвав их издевательством, которое Россия не станет терпеть.

Один из пользователей отметил, что такое действие ведет к глобальной войне.

Другой комментатор задался вопросом, как и насколько британские танки смогут поменять ситуацию на поле боя. По его мнению, основная роль отдается беспилотникам.

Третий читатель добавил, что Россия не будет позволять унижать себя.

Ранее сообщалось о том, что генсек НАТО Столтенберг двадцатого января примет участие во встрече контактной группы для поддержки Украины в Германии.