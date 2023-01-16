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16 января 2023, 19:06 Источник: РИА Новости

Marijan Murat/dpa

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление о том, что имеет четкое представление в вопросе развития событий после ухода Кристины Ламбрехт с поста министра обороны. Это объявят в скором времени.

Политик отмечает, что сегодняшний день - еще не время для раскрытия будущих событий.

Шольц добавил свое уважение к принятию решения покинуть пост министра. Он также заявил, что на протяжении долгих лет хорошо работал вместе с Ламбрехт.

Ранее член отечественного Совета Федерации Алексей Пушков высказал свое мнение о том, что Германии предстоит еще длительное время платить за выбор в пользу украинской стороны, который привел к разрушению экономики страны.