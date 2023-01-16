Министр обороны Канады Ананд: поставки ЗРК NASAMS планируется провести в скором времени

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16 января 2023, 18:53 Источник: РИА Новости

Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency

Поставки из Канады американской зенитно-ракетной системы NASAMS и амуниции к ней для Украины проведут в ближайшее время. Годы для отгрузок не рассматриваются. Такое заявление сделала министр обороны страны Анита Ананд.

По ее словам, подобные поставки могут быть совершены с помощью нескольких отгрузок. Политик также отметила, что запрос выделялся как «потребность Киева».

Ранее отечественный политолог Сергей Марков выразил мнение о том, что внештатный советник офиса Зеленского Алексей Арестович версией о ПВО хочет «прикрыть» взрыв жилого дома в Днепре спецслужбы Украины по приказу ее президента.