Глава МИД Великобритании Клеверли: я счастлив оказаться под санкциями за поддержку свободы Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

16 января 2023, 18:22 Источник: РИА Новости

Flashpic/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли высказался о том, что счастлив оказаться под санкциями, которые против него ввело российское правительство, если это цена за поддержку свободны Украины.

Тридцать шесть представителей Великобритании вместе с некоторыми членами из кабинета министров были внесены в российский «стоп-лист».

Ранее официальный представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын высказался о том, что Анкара не станет подключаться к санкциям западных стран в отношении Москвы. Ограничения приносят больше время турецкой экономике, чем российской.