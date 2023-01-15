MyRepublica: причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неполадка

Издание MyRepublica опубликовало материал о причинах крушения самолёта в Непале со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации.
В тексте публикации сказано, что климатические условия не могут быть причиной, скорее, самолёт упал в связи с техническими неполадками. Отмечается, что пассажирское воздушное судно загорелось ещё в воздухе.
Власти Непала создали комиссию по установлению причин крушения самолёта.
Ранее сообщалось, что вопреки информации, предоставленной индийским телеканалом, среди пассажиров есть выжившие. На данный момент оно направлены в больницу, их состояние не уточняется.