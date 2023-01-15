AFP: при крушении самолета в Непале есть выжившие, они направлены в больницу

Аргументы Недели → Общество 13+

15 января 2023, 12:55 Источник: РИА Новости

Фото: Christoph Schmidt/dpa

Информационное агентство Франс Пресс (AFP) передаёт сообщение об обнаружении выживших вследствие крушения самолёта в Непале.

Накануне индийский телеканал News18 заявил о том, что все члены экипажа и пассажиры объявлены погибшими вследствие крушение пассажирского самолёта ATR 72.

Однако местный чиновник опроверг данную информацию, заявив, что выжившие направлены в больницу.

На данный момент найдено 29 тел.

Всего на борту присутствовало 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Известно о четырех гражданах РФ, находившихся в самолёте.