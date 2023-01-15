Как к приезду Байдена Эль-Пасо очищали

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15 января 2023, 13:15 Анатолий Гольдман,

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8 января Джо Байден посетил приграничный с Мексикой город Эль-Пасо штата Техас. Город известен тем, что через него каждый день проходит неконтролируемый поток нелегальной миграции из Мексики. Эль-Пасо буквально превратился в палаточный лагерь. Однако к приезду Байдена все улицы были аккуратно расчищены от всего, что могло “расстроить” президента.

Стоит отметить, что это был его первый визит на мексикано-американскую границу с момента вступления в должность. Сама администрация президента в качестве цели поездки обозначила “оценку операций по охране границ и встречу с местными выборными должностными лицами и лидерами общин, которые были важными партнерами в управлении историческим числом мигрантов, спасающихся от политического гнета и бандитского насилия”.

Миграционный кризис, вызванный бесконтрольной миграцией мексиканцев в Соединенные Штаты длится не месяц, а целых два года. Отсутствие внимания со стороны Байдена к этому вопросу вызывало негодование в патриотической среде республиканцев. За это его неоднократно критиковал на телевидении Такер Карлсон. Но на всеобщее удивление к его визиту все улицы оказались очищенными.

На фото выше можно увидеть пример работы местных властей. Они сильно постарались и привели город в нормальное состояние, в котором он, по идее должен быть всегда, а не только в дни визита Байдена. Такер в своем вечернем шоу прокомментировал визит Байдена так: “Итак, Джо Байден не увидел иностранцев, живущих на улицах Эль-Пасо, так как, как и при любом диктаторе, их убрали перед его приездом. И мы не выдумываем”.

Джона Кирби, занимающий должность пресс-секретаря Министерства обороны США и помощника министра обороны по связям с общественностью, спросили еще перед приездом Байдена о том, почему улицы Эль-Пасо были очищены от мигрантов перед приездом Байдена. На что он шаблонно заявил, что “Президент собирается своими глазами увидеть, какова ситуация с охраной границы, в частности, в Эль-Пасо”. Очевидно, что ответа на вопрос он не дал.

В прямой эфир передачи Такера была приглашена активистка по защите границ Ирен Армендариз-Джексон. У нее спросили, как местные люди и она сама отреагировали на “чистку” улиц перед приездом Байдена. Она ответила, что эта ситуация отлично показывает “лицемерие и ложь этой администрации” и что “ничему, что исходит от этой администрации, мы не должны верить”.

Поток мигрантов, проходящих через город, по данным пограничных служб, в среднем составляет 300-400 человек в день, но “бывают и пики, когда доходит до 1000”. То есть в год усредненное количество нелегальных мигрантов, проходящих через Эль-Пасо, составляет примерно 200 тысяч человек. И это только по официальным данным и только на этом участке границы. Общее количество нелегалов, попадающих в США, может переваливать за 500 тысяч человек в год.

Отсутствие границы и, как следствие, адекватной системы фильтрации буквально обрекает юг США на открытый этнический бандитизм мексиканцев. Но это администрацию Байдена никак не волнует. Для него проблемы украинской границы куда более важнее, чем своей собственной.