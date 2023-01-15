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The Daily Mirror: Великобритания передаст Украине несколько вертолетов Apache, вооруженных ракетами Hellfire

, 10:52 Источник: Интерфакс

The Daily Mirror: Великобритания передаст Украине несколько вертолетов Apache, вооруженных ракетами Hellfire
фото: globallookpress.com

Великобритания вслед за танками Challenger 2 передаст Украине несколько вертолетов Apache, вооруженных ракетами Hellfire.

Британская газета The Daily Mirror в воскресенье со ссылкой на свой источник пишет, что "высокопоставленный представитель из оборонной сферы сообщил, что после направления танков Challenger 2 на Украину направят до четырех вертолетов Apache.
Издание уточняет, что на Украину "сначала прибудут танки, а на развертывание вертолетов потребуется некоторое время".

Британский премьер Риши Сунак после разговора  в субботу, 14 января, с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что в ближайшее время Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2.

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