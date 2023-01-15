Глава ОВА Онищук: пожар в Ивано-Франковской области, возникший из-за обстрела ВСУ, был оперативно ликвидирован

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15 января 2023, 10:28 Источник: РИА Новости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вследствие ударов ВСУ по Ивано-Франковской области загорелся энергетический объект, в который попала ракета. Об этом сообщили глава областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук.

Известно, что украинский снаряд спровоцировал возникновение пожара площадью 200 м2.

На данный момент возгорание было ликвидировано спецслужбами, оперативно прибывшими на место происшествия.

Ранее сообщалось, что читатели болгарского издания раскритиковали украинского главу Владимира Зеленского за постоянные просьбы о поставках вооружения.