Читатели болгарского издания «Факти» назвали Зеленского «сельским глашатаем» в связи с постоянными просьбами о поставках техники

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15 января 2023, 09:54 Источник: РИА Новости

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency, Globallookpress.com

Просьба украинского президента Владимира Зеленского о поставках стране новых танков была встречена критикой от читателей болгарского издания «Факти».

Пользователи в шутку назвали Зеленского «сельским глашатаем» из-за его постоянных обращений к лидерам стран Запада за помощью.

Часть пользователей подхватила волну насмешек и предопределили будущее танков: по их мнению, они станут ломом. Также на Украину предложили отправить животных из зоопарка в Бургасе вместо немецких танков Leopard.

Ещё часть комментаторов выразила недовольство действиями главы Украины и НАТО. Согласно комментариям, Запад наживается на украинском конфликте.