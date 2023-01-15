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Читатели болгарского издания «Факти» назвали Зеленского «сельским глашатаем» в связи с постоянными просьбами о поставках техники

, 09:54 Источник: РИА Новости

Читатели болгарского издания «Факти» назвали Зеленского «сельским глашатаем» в связи с постоянными просьбами о поставках техники
Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency, Globallookpress.com

Просьба украинского президента Владимира Зеленского о поставках стране новых танков была встречена критикой от читателей болгарского издания «Факти». 

Пользователи в шутку назвали Зеленского «сельским глашатаем» из-за его постоянных обращений к лидерам стран Запада за помощью.  

Часть пользователей подхватила волну насмешек и предопределили будущее танков: по их мнению, они станут ломом. Также на Украину предложили отправить животных из зоопарка в Бургасе вместо немецких танков Leopard. 

Ещё часть комментаторов выразила недовольство действиями главы Украины и НАТО. Согласно комментариям, Запад наживается на украинском конфликте.

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