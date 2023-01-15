Украинцы начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями ради возможности выезда за границу

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15 января 2023, 07:45 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

На Украине появилась новая схема по выезду мужчин за границу. Украинцы начали заключать фиктивные браки с одинокими женщинами, воспитывающими нескольких детей, или имеющими инвалидность, ради возможности выезда из Украины в какую-нибудь страну.

Издание "Страна.ua" раскрыло, что на Украине появились посредники, которые за две-три тысячи долларов помогают мужчинам найти подходящую "невесту". Многодетные матери или женщины с инвалидностью, заключающие фиктивный брак по этой схеме, получают от 500 до тысячи долларов.

По данным украинского издания, женитьба на многодетной женщине или женщине с инвалидностью позволяет "отцам семейства" свободно выехать за пределы Украины, - передает РИА Новости.

Один из украинских юристов рассказал, что такая схема сейчас распространена в Закарпатье, где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое-пятеро малолетних детей.

По украинскому законодательству, мужчина, состоящий в браке с многодетной матерью, может получить статус многодетного отца даже без усыновления детей. Женатый на женщине с любой группой инвалидности украинец может выезжать за границу неограниченное количество.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля 2022 года и продлено до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины на период его действия запрещен.

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