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В Чехии во второй тур президентских выборов выходят бывший премьер Бабиш и натовский генерал в запасе Павел

, 18:40 Источник: ТАСС

В Чехии во второй тур президентских выборов выходят бывший премьер Бабиш и натовский генерал в запасе Павел
Предвыборный баннер в Праге. Фото: Tomas Tkacik//globallook.com

В Чехии в субботу завершается первый тур голосования на выборах президента. К этому часу уже известно, что потребуется второй тур, в который выходят экс-премьер страны долларовый миллиардер Андрей Бабиш и бывший глава военного комитета НАТО, генерал армии в запасе Петер Павел.

После подсчета 71 процента голосов Бабиш набирает 37,8 процента голосов избирателей, Павел — чуть меньше: 33,25%. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила почти 70%. Окончательные итоги будут оглашены через несколько часов.

Второй тур голосования состоится 27-28 января. По прогнозам экспертов, лучшие шансы на победу у Павела. 

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