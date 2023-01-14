В Чехии во второй тур президентских выборов выходят бывший премьер Бабиш и натовский генерал в запасе Павел

В Чехии в субботу завершается первый тур голосования на выборах президента. К этому часу уже известно, что потребуется второй тур, в который выходят экс-премьер страны долларовый миллиардер Андрей Бабиш и бывший глава военного комитета НАТО, генерал армии в запасе Петер Павел.
После подсчета 71 процента голосов Бабиш набирает 37,8 процента голосов избирателей, Павел — чуть меньше: 33,25%. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила почти 70%. Окончательные итоги будут оглашены через несколько часов.
Второй тур голосования состоится 27-28 января. По прогнозам экспертов, лучшие шансы на победу у Павела.