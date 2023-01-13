В Чехии 13 января стартуют выборы президента

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13 января 2023, 08:05 Источник: РБК

Милош Земан и Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

В Чехии в пятницу, 13 января, стартуют выборы президента. Первый тур выборов президента Чехии пройдет 13 и 14 января. Действующий глава государства 78-летний Милош Земан занимает пост президента Чешской Республики с 2013 года, он дважды выигрывал выборы и больше принимать участие не может.

На пост президента Чехии претендуют восемь кандидатов. Согласно результатам опросов общественного мнения, шансы на победу у трех из них. Это бывший премьер-министр, предприниматель Андрей Бабиш, экономист и бывший ректор университета в Брно Дануша Нерудова и генерал на пенсии, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел.

Явного лидера среди фаворитов нет, уровень поддержки ни у одного из трех кандидатов не превышает 30 процентов. Но Петр Павел в случае прохождения во второй тур имеет наибольшие шансы стать президентом Чешской Республики.

Президента в Чехии с 2012 года избирают всенародным голосованием в два этапа. Победить по итогам первого тура выборов может кандидат, набравший более 50 процентов. Если никто не преодолел эту планку, то через две недели проходит второй тур.

Длительность президентского срока — пять лет, один человек имеет право занимать высший пост не более двух сроков. Президент в Чехии — фигура отчасти номинальная: реальная власть сконцентрирована в руках премьер-министра. Но именно президент утверждает кандидатуру премьера и его правительство.