Представитель Эрдогана Калын: Турция в любой момент может начать наземную операцию на севере Сирии

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14 января 2023, 18:13 Источник: РИА Новости

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Фото: Xin Hua/globallook.com

Власти Турции в любой момент могут принять решение о начале наземной военной операции в Сирии. Об этом заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Наземная операция возможна в любой момент, учитывая уровень получаемых нами угроз», - приводит слова Калына турецкая газета Hürriyet.

Анкара с конца ноября проводит на севере Сирии воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял о том, что вслед за воздушной операцией не исключена и наземная.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в январе в Москве может пройти встреча минстров иностранных дел России, Турции и Сирии для обсуждения «критических» вопросов, в том числе ситуации на севере Сирии.