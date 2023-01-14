Пользователи китайской соцсети WeChat оценили продукты из России, выделив шоколад «Аленка», икру и варенье

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14 января 2023, 14:51 Источник: РИА Новости

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пользователи китайской социальной сети WeChat отметили понравившиеся им российские продукты и поделились своими впечатлениями от их употребления.

Так, одним из самых вкусных и полезных «русских угощений» стало варенье из сосновых шишек.

Деликатесом пользователи прозвали икру и отметили ее прекрасный вкус.

Шоколад «Аленка» назвали «вкусом детства» для людей из стран бывшего СССР.

«Вкусно! Недорого! Чего вы ждете?» — резюмировал пользователь.

Ранее эксперт Александр Савельев посоветовал покупать россиянам красную икру именно в жестяных банках с пометкой о том, что она упакована на Камчатке. Это необходимо для того, чтобы быть уверенным в точном сроке годности продукта и не наткнуться на «просрочку».