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Прокуратура Бразилии обратилась к суду с просьбой привлечь к расследованию экс-президента Болсонару по делу о беспорядках

, 10:40 Источник: РИА Новости

Прокуратура Бразилии обратилась к суду с просьбой привлечь к расследованию экс-президента Болсонару по делу о беспорядках
Kremlin Pool/Global Look Press

Генеральная прокуратура Бразилии сделала обращение в верховный суд государства с просьбой привлечь бывшего лидера страны Жаира Болсонару к расследованию по делу о подстрекательстве и организации беспорядков, которые в итоге привели к захвату зданий руководства в столице.

В материале с обращением на сайте прокуратуры отмечается, что действия привели также к «эпизодам вандализма и насилия». 

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находясь не на церемонии инаугурации, высказала мнение о том, что новый глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует «перезапустить» отношения с Россией. 

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