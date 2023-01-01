Матвиенко: новый президент Бразилии да Силва хочет «перезапустить» отношения с Россией

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен «перезапустить» отношения с Россией. Об этом заявила в воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится сейчас с визитом в Бразилии для участия в церемонии инаугурации избранного президента.
По ее словам, речь идет о возобновлении сотрудничества в самых разных сферах — торгово-экономической, научной, технической и других.
Да Силва также поддержал инициативу России о восстановлении работы комиссии высокого уровня.
«Он [да Силва] поддержал идею незамедлительного запуска комиссии высокого уровня, которая к сожалению, несколько лет не проводилась по целому ряду причин, в том числе субъективных», - рассказала Матвиенко.
Ранее сообщалось, что председатель Совфеда передала да Силве личное послание Путина.