Офицер ВС США в отставке Джагер: ВСУ столкнутся со сложностями в использовании и обслуживании американских БМП Bradley

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14 января 2023, 10:26 Источник: РИА Новости

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Globallookpress.com

Украинские военнослужащие не смогут использовать в наступлении американские БМП «Брэдли» в связи со сложностью в технической эксплуатации. Об этом заявил офицер ВС Америки в отставке Джефф Джагер для издания 19FortyFive.

В статье объяснено, почему ВСУ столкнутся с проблемами при использовании боевых машин пехоты Bradley.

Одна из этих причин, по мнению Джагера, — сложность в эксплуатации БМП. ВСУ не смогли бы освоить управление боевой машиной за короткий срок: для этого нужен определённый уровень технической подготовки.

Помимо использования «Брэдли» важно иметь соответсвующее оборудование для обслуживания БМП, подчёркивает американский офицер в отставке.

«Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу», — пояснил Джагер.

Ранее сообщалось, что главная цель Запада при накачивании Украины вооружением — изменить политику главы РФ Владимира Путина в отношении ведения специальной военной операции.