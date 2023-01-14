Financial Times: западные поставки вооружения на Украину производятся с целью поменять политику Владимира Путина в рамках СВО

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14 января 2023, 09:54 Источник: РИА Новости

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Страны Запада видят цель в том, чтобы изменить политику главы РФ Владимира Путина в отношении ведения СВО. Публикация с соответствующим содержанием вышла в издании Financial Times под авторством Лоуренса Фридмана.

Политический обозреватель выразил мнение о том, что стратегия Запада направлять Украине пакеты военной помощи связана с желанием изменить политику Путина.

Более того, Лоуренс отмечает, что это «единственный способ» повлиять на российского лидера по мнению западных стран.

Также автор подчеркнул, что Россия не изменит свои цели во время участия в СВО, несмотря на «какие-либо успехи украинских военнослужащих».

Ранее представитель РФ при ООН Василия Небензя рассказал об истинной цели Киева от «перемирия» с РФ: по его мнению, «мир для Украины» означает капитуляцию России.