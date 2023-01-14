Kyodo: Кисида передал Байдену планы приобрести ракеты Tomahawk для Японии

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14 января 2023, 10:03 Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Global Look Press

У Токио есть намерения приобрести американские ракеты Tomahawk, о чем премьер-министр Японии Фумио Кисида просил передать президенту Соединенных Шатотов Джо Байдену. Такую информацию сообщает агентство Киодо.

Отмечается, что эти ракеты могут стать частью программы улучшения токийских сил самообороны.

Политик также указал, что в настоящий момент Япония и Америка находятся в «жесткой ситуации» в отношении безопасности.

Ранее стало известно о том, что постоянный американский представитель при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд сделала обращение к руководству Ирана и КНДР с просьбой не поставлять России оружие.