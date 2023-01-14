Постпред США при ООН Томас-Гринфилд призвала Иран и КНДР не поставлять России оружие

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14 января 2023, 09:03 Источник: РИА "Новости"

Линда Томас-Гринфилд, Lev Radin/Keystone Press Agency

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд накануне обратилась к властям Ирана и КНДР с просьбой не поставлять России оружие.

Линда Томас-Гринфилд попросила Иран не поставлять российской стороне баллистические ракеты, а КНДР – не направлять стране вооружения, которые якобы предназначаются для группы "Вагнер".

Постпред США при ООН, однако, не предоставила доказательств подобных поставок, а также не коснулась темы американского оружия, которое массово предоставляется украинским войскам.