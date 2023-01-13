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13 января 2023, 18:11 Источник: Judging Freedom

Владимир Зеленский, President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Оружие, поставляемое США на Украину, попадает на черный рынок. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom сообщил отставной офицер ЦРУ Филип Джиральди.

Как рассказал экс-сотрудник ЦРУ, США отправят на Украину своих представителей для того, чтобы поставить под контроль ситуацию с поставками вооружения. Отмечается, что оружие используется Киевом в ненадлежащих целях.

«Многое из того оружия, которое мы поставляем им, попадает на черный рынок и исчезает», - говорит Джиральди. По его словам, в администрации США «наконец-то» это осознали.

Бывший офицер поделился, что для предотвращения подобных случаев и контроля поступлений на Украину направят американских наблюдателей.

Ранее Сальдо назвал требования Киева поставлять Украине оружие шантажом.