Сальдо: требования Киева поставлять на Украину оружие являются шантажом

Требования Киева по поставкам вооружения, направленные европейским странам, являются шантажом. Так считает врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Это шантажом называется», - заявил Сальдо в эфире телеканала «Крым 24», комментируя поведение украинских властей в отношении европейских поставок. По его словам, Владимир Зеленский «указывает» и «напоминает» странам Евросоюза о военной поддержке.
«Это все информационный фронт», - считает политик. Он выразил уверенность в том, что представителям киевской власти грозит международный трибунал.
Ранее Зеленский поблагодарил президента Франции Макрона за обещание поставки на Украину легких танков.