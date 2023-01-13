Сальдо: требования Киева поставлять на Украину оружие являются шантажом

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13 января 2023, 17:35 Источник: Крым 24

Украинские военнослужащие в Харькове, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

Требования Киева по поставкам вооружения, направленные европейским странам, являются шантажом. Так считает врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это шантажом называется», - заявил Сальдо в эфире телеканала «Крым 24», комментируя поведение украинских властей в отношении европейских поставок. По его словам, Владимир Зеленский «указывает» и «напоминает» странам Евросоюза о военной поддержке.

«Это все информационный фронт», - считает политик. Он выразил уверенность в том, что представителям киевской власти грозит международный трибунал.

Ранее Зеленский поблагодарил президента Франции Макрона за обещание поставки на Украину легких танков.