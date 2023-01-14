Читатели DM подвергли критике Сунака за планы о поставках танков Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

14 января 2023, 09:37 Источник: РИА Новости

I-Images/Keystone Press Agency

Читатели британской газеты Daily Mail подвергли критике премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы о поставках танковой эскадрильи на Украину.

Один из пользователей выразил мнение о необходимости держаться дальше от конфликта, так как жители Британии не хотят Третьей мировой.

Другой читатель предположил, что в западных странах многие зарабатывают на текущей ситуации, происходящей на Украине.

Еще один комментатор задался вопросом, почему вместо военной техники нельзя было послать мирную делегацию.

Ранее глава офиса киевского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что Украина уже начала получать поставленную с Запада военную технику.