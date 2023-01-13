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Fox News: у сына Байдена Хантера был доступ к гаражу, в котором обнаружили секретные документы

, 16:06 Источник: РИА Новости

Fox News: у сына Байдена Хантера был доступ к гаражу, в котором обнаружили секретные документы
Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

У сына действующего президента США Джо Байдена Хантера был доступ к гаражу в Уилмингтоне, где были найдены секретные документы. Такую информацию опубликовал телеканал Fox News, ссылаясь на документы. 

По материалам канала, электронные письма показывают то, что сын Байдена указал в качестве своего постоянного места проживания адрес отца.  

Скандал разгорелся из-за того, что в офисе главы страны нашли секретные документы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь высказал свое мнение о том, что Соединенным Штатам и Японии стоит отказаться от менталитета холодной войны. 

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