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13 января 2023, 16:06 Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

У сына действующего президента США Джо Байдена Хантера был доступ к гаражу в Уилмингтоне, где были найдены секретные документы. Такую информацию опубликовал телеканал Fox News, ссылаясь на документы.

По материалам канала, электронные письма показывают то, что сын Байдена указал в качестве своего постоянного места проживания адрес отца.

Скандал разгорелся из-за того, что в офисе главы страны нашли секретные документы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь высказал свое мнение о том, что Соединенным Штатам и Японии стоит отказаться от менталитета холодной войны.