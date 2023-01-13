Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал США и Японию отказаться от менталитета холодной войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил утром в пятницу, 13 января, что Соединенным Штатам Америки и Японии следует отказаться от менталитета холодной войны.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин призывает Вашингтон и Токио отойти от идеологических предрассудков, перестать создавать мнимых врагов и прекратить внедрять в Азиатско-Тихоокеанском регионе новый менталитет холодной войны.
Кроме того, китайский дипломат подчеркнул, что США и Японии не следует подрывать стабильность в регионе.