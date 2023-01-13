NYT: Запад старается быстро поставить Украине оружие из-за боязни невозможности отразить наступление России

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13 января 2023, 14:55 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Западные страны стараются быстрее поставить современное вооружение украинской стороне из-за боязни того, что Киев не сможет подготовиться к отражению возможного наступления сил России. Об этом пишет газета New York Times.

В издании отмечают, что до этого в предоставлении оружия отказывали из-за боязни «спровоцировать Москву».

Усилия о просьбах с поставками современных танков еще с начала конфликта ускорились только на этой неделе.

Ранее в немецком кабинете министров выступили с заявлением о том, что поставка Украине танков Leopard Варшавой без получения разрешения Берлина могла быть противозаконной.