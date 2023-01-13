Глава военной администрации Киева Попко: учения России и Белоруссии не нужно воспринимать как прямую угрозу Украине

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13 января 2023, 12:49 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Летные тактические учения Российской Федерации и Белоруссии не нужно воспринимать как угрозу возможного наступления на Украину. Такое заявление сделал начальник киевской военной администрации Сергей Попко.

О проходящих учениях объявили в пресс-службе белорусского министерства обороны. Они будут проходить с 16 января по 1 февраля.

Попко добавил, что подготовка не несет угрозу «концентрированных ракетных ударов по столице».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о том, что в настоящий момент реализация союзных программ с Россией еще не дала существенных подвижек в сфере энергетики.