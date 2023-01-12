Лукашенко: Белоруссия не ощутила существенных подвижек в энергетике от союзных программ с РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что реализация союзных программ с РФ пока не дала существенных подвижек в сфере энергетики.
Лукашенко отметил, что в контексте реализации союзных программ с Россией и выполнения соответствующих мероприятий по укреплению экономической сферы, существенных для Белоруссии изменений в сфере энергетики, промышленности и транспорта пока не дало.
При этом выполнение программ по формированию объединённых рынков с РФ в области энергоресурсов было обсуждено с российским лидером Владимиром Путиным в конце прошлого года. По словам Лукашенко, «необходимые развязки» по этому вопросу были найдены.