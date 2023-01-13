Украинский посол в Израиле Корнийчук: звонок глав МИД отложили из-за технических проблем

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13 января 2023, 12:31 Источник: РИА Новости

Ilya Galakhov/Global Look Press

Телефонный разговор между главами МИД Дмитрием Кулебой и Эли Коэном был отложен из-за технических проблем. Такое заявление сделал украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук в ответ на данные о недовольстве Киева действиями израильских властей.

Как пишет газета Times of Israel киевское руководство ожидало звонка от Коэна раньше состоявшегося 3 января диалога между политиком и министром иностранный дел России Сергеем Лавровым. Издание считает, что Кулеба из-за этого может отказаться от звонка с коллегой из Израиля.

Ранее представитель МИД РФ Алексей Полищук заявил о том, что Польша после начала проведения специальной военной операции стала переходить к активному освоению западной территории.